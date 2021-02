Študija: Cepljeni proti covidu-19 imajo ob okužbi z novim koronavirusom manjšo prisotnost virusa v krvi

Haifa/München, 12. februarja - Tisti, ki so bili cepljeni proti covidu-19, imajo ob okužbi z novim koronavirusom manjšo prisotnost virusa v krvi od tistih, ki se niso cepili. To velja že po enem odmerku cepiva, v študiji ugotavljajo izraelski znanstveniki. To pomeni, da so po cepljenju morda manj kužni, pri čemer še ni znano, ali so virusi pri njih sploh nalezljivi.