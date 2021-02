Minister Podgoršek v Beli krajini o epidemiji in pomenu povezovanja

Metlika, 12. februarja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Obisk je predvsem posvetil seznanitvi s stanjem ob epidemiji novega koronavirusa. V pogovoru z župani, vodstvom Kmetijske zadruge Metlika, mladimi kmetovalci in drugimi sogovorniki je poudaril pomen regijskega in občinskega sodelovanja.