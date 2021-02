Čebelarski muzej Radovljica po prenovi s sodobnejšo postavitvijo

Radovljica, 14. februarja - V Muzejih radovljiške občine so epidemijo covida-19 in s tem povezano zaprtje razstavnih prostorov izkoristili za celovito prenovo čebelarskega muzeja. Nazadnje je bil prenovljen leta 2000, nova stalna razstava o čebelarstvu na Slovenskem pa je zasnovana bolj interaktivno in bo svoja vrata predvidoma odprla spomladi.