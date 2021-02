Evropski zračni promet lani na ravni iz leta 1995

Bruselj, 12. februarja - Na evropskih letališčih so lani našteli 728 milijonov potnikov, kar je 70,4 odstotka manj kot leta 2019. "Evropska letališča so nazaj na ravni iz leta 1995. Nobena industrija ne more sama preživeti takšnega šoka," je danes posvaril generalni direktor evropske veje združenja letališč Airports Council International (ACI) Olivier Jankovec.