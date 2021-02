Na Danskem so se zbudili v najhladnejše jutro v zadnjih devetih letih

Koebenhavn, 12. februarja - Na Danskem so danes trepetali zaradi mraza. V enem od danskih krajev na vzhodni danski obali so zabeležili najhladnejše jutro v zadnjih devetih letih. V kraju Horsens v Jutlandiji so namerili minus 20,7 stopinje Celzija. Kraj je približno 120 kilometrov severno od nemško-danske meje.