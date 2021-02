Banka Slovenije podaljšala omejitev razdelitve dobičkov bank

Ljubljana, 12. februarja - Banka Slovenije je s podaljšanjem in prilagoditvijo makrobonitetnega ukrepa omejitev razdelitve dobičkov bank in hranilnic podaljšala do konca letošnjega septembra. Glede izplačila dobičkov bodo dopuščali določene izjeme, ukrep omejevanja izplačila variabilnih prejemkov zaposlenim pa so spremenili v priporočilo, so sporočili.