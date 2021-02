Zahtevo za sejo odborov o stopnjevanju sovražnosti v družbi v delu opozicije ocenjujejo kot preusmerjanje pozornosti

Ljubljana, 12. februarja - V SD in Levici menijo, da gre pri zahtevi za nujno sejo odborov DZ za notranje zadeve in pravosodje za preusmerjanje pozornosti od dejanskih problemov. Kritični so tudi v LMŠ. Dobro bi bilo, če bi predstavniki koalicije čas, namenjen tej seji, namenili za to, da postavijo ogledalo samim sebi, je menila strankina poslanka Jerca Korče.