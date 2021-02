Zaposleni na STA zaskrbljeni nad možnostjo prenosa pod demografski sklad

Ljubljana, 12. februarja - Predstavniki zaposlenih na STA so na nosilce zakonodajne veje oblasti in predsednike političnih strank naslovili javni poziv glede dopolnila k predlogu zakona o demografskem skladu, po katerem naj bi tudi STA postala del sklada. "Tako koreniti posegi v lastništvo in upravljanje agencije zahtevajo strokovne utemeljitve in dialog," so prepričani.