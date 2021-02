Zaradi nevarnosti plazu zaprli pešpot Piran-Fiesa

Piran, 12. februarja - Poveljnik civilne zaščite Občine Piran Robert Zirnstein je zaradi povečane nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdal odredbo o zaprtju pešpoti Piran-Fiesa, so danes sporočili iz Okolja Piran. Ukrep so sprejeli zaradi resne nevarnosti podora kamnin in slabo utrjenih dreves z vrha klifne stene v naslednjih dneh, ko je napovedan močnejši veter.