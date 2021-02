Rok za prijavo škode po potresu podaljšan do 23. februarja

Ljubljana, 12. februarja - Uprava za zaščito in reševanje je do 23. februarja podaljšala rok za prijavo škode na stvareh zaradi posledic potresa na Hrvaškem, ki so ga tik pred koncem lanskega leta občutili tudi številni kraji po Sloveniji. Regijske izpostave na območjih, kjer so utrpeli materialno škodo, je k prijavi škode pozvala sredi januarja.