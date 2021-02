Prijave na spomladanski cikel e-delavnic Zavzeti ASI so že možne

Ljubljana, 12. februarja - Glede na to, da upravljanje starejših zaposlenih postaja ena izmed veščin prihodnosti, so že odprte prijave na spomladanski cikel e-delavnic Zavzeti ASI. Potekal bo preko spleta od 24. marca do 5. maja, je sporočil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.