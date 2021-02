Skupina evroposlancev S&D pisala komisarju Šefčoviču zaradi dražjih vizumov za na Otok

Bruselj, 12. februarja - Skupina evropskih poslancev iz vrst evropskih socialnih demokratov je danes v pismu opozorilo podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča, da državljani petih članic EU, tudi Slovenije, niso deležni popusta pri plačilu delovnih vizumov v Veliki Britaniji. Opozorili so, da bi to lahko vodilo v diskriminacijo držav članic in državljanov EU.