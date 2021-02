S krepitvijo digitalnih sposobnosti starejših lažje do zaposlitve

Maribor, 14. februarja - Mestna občina Maribor skupaj s Fundacijo Prizma in mariborskim zavodom za zaposlovanje izvaja mednarodni projekt eDigiStars, v okviru katerega iščejo inovativne pristope za pridobivanje digitalnih veščin pri starejših delavcih. Verjamejo, da bodo tako osebe, starejše od 50 let, lažje prišle do zaposlitve ali jo ohranile.