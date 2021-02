Inštitut 8. marec poziva k pripravi celostnih ukrepov za izničenje negativnih posledic šole na daljavo

Ljubljana, 12. februarja - Raziskava Inštituta 8. marec o posledicah šolanja na daljavo za družine z osnovnošolskimi otroki je pokazala, da so starši utrujeni in zaskrbljeni, najpogosteje mame preobremenjene s pomočjo otrokom pri šolanju na daljavo, otroci pa brez motivacije. Potrebna je nacionalna strategije vračanja v šole in načrt, kako bodo otroci nadoknadili za nazaj.