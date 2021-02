Poklukar: Bolnišnice manj obremenjene s covidnimi bolniki, a niso prazne

Ljubljana, 12. februarja - Bolnišnice so trenutno nekoliko manj obremenjene s covidnimi bolniki, a to ne pomeni, da so prazne, je poudaril generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar. Že od decembra beležijo močan porast števila drugih bolnikov, predvsem nekirurških oz. internističnih. "Naša internistična prva pomoč je polna 24 ur na dan, sedem dni v tednu," je pojasnil.