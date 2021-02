Umar: Drugi val epidemije brez vidnejšega vpliva na izvozno usmerjena podjetja in gradbeništvo

Ljubljana, 12. februarja - Jesenski drugi val epidemije ni imel vidnejšega vpliva na izvozno usmerjene dejavnosti in gradbeništvo, je pa ob gostinstvu in turizmu močneje prizadel še trgovino na drobno in nekatere druge storitvene dejavnosti, v najnovejši številki Ekonomskega ogledala ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).