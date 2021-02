V Kopru na voljo sredstva za mladinske programe, umetnost in turizem

Koper, 13. februarja - Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je objavil tri javne razpise v skupni vrednosti 45.000 evrov, prek katerih bo sofinanciral mladinske programe in projekte ter programe in projekte fizičnih oseb v občini, ki delujejo na področju umetnosti. Del sredstev bodo namenili tudi sofinanciranju promocije turističnih produktov in doživetij.