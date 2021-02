Met instalacijo na strešnem vrtu naročil umetniku Alexu Da Corteju

New York, 13. februarja - Metropolitanski muzej umetnosti (Met) v New Yorku je instalacijo, ki bo v letošnjem letu krasila vrt na strehi muzeja, naročil umetniku Alexu Da Corteju. Njegova ustvarjalnost sega od videa, performansa, slikarstva, instalacij do skulptur. Na vrtu bo med 16. aprilom in 31. oktobrom na ogled njegova instalacija As Long as the Sun Lasts.