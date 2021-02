Hrvaška v ponedeljek rahlo sprošča ukrepe proti virusu

Zagreb, 12. februarja - Zaradi zmanjševanja števila novo okužb so se na Hrvaškem odločili, da bodo 15. februarja nekoliko sprostili protikoronske ukrepe za gostinstvo, šolstvo in šport. V preteklih 24 urah so ob opravljenih 4931 testih potrdili 371 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 19 bolnikov s covidom-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite.