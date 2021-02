Vlada podaljšala mandat Jelki Pirkovič in imenovala novega člana NSK

Ljubljana, 12. februarja - Vlada je na današnji seji Jelko Pirkovič znova imenovala za v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo, in sicer od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Poleg tega je razrešila in imenovala člana Nacionalnega sveta za kulturo (NSK).