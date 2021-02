Na šolah in fakultetah ob informativnem dnevu pogrešajo srečanja v živo

Ljubljana/Logatec/Slovenj Gradec, 12. februarja - Za bodoče dijake in študente danes in v soboto potekata informativna dneva, ki so ju šole in fakultete letos zaradi epidemije pripravile virtualno. Ob tem pogrešajo srečanja z bodočimi dijaki in študenti v živo, z dosedanjim današnjim odzivom pa so zadovoljni, so za STA povedali na nekaterih šolah in fakultetah.