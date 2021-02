Na Kosovu danes ponovno predčasne parlamentarne volitve

Priština, 14. februarja - Na Kosovu danes na novih predčasnih volitvah volijo nov parlament. Volitve potekajo leto in pol po volitvah oktobra 2019 ter dveh vladah kratkega veka. Volišča so danes odprta od 7. do 19. ure. Prve rezultate naj bi objavili nekaj ur po zaprtju volišč. Ena prvih nalog novih poslancev bo izvolitev predsednika oziroma predsednice države.