Pogačar, rokometna reprezentanca, Kovačeva in Sladičeva dobitniki Bloudkovih nagrad

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 12. februarja - Kolesar Tadej Pogačar in člani moške rokometne reprezentance iz leta 2004 so dobitniki Bloudkove nagrade za leto 2020 za vrhunski mednarodni dosežek, najvišje državno nagrado za šport za življenjsko delo v športu pa sta dobili Marjeta Kovač in Polonca Sladič. Na virtualni podelitvi so s filmsko upodobitvijo podelili še 12 plaket.