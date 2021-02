S poenostavljenim plačilom prispevkov za socialno varnost zavezanci lani privarčevali skoraj 66.000 evrov

Ljubljana, 12. februarja - Zaradi poenostavljenega plačila obveznosti do Finančne uprave RS (Furs) so zavezanci lani poravnali prispevke za socialno varnost s 75.722 manj plačilnimi nalogi in tako privarčevali skoraj 66.000 evrov bančnih stroškov. Zavezanci lahko še vedno plačujejo vsako obveznost posebej, lahko pa se odločijo za poenostavitev plačevanja.