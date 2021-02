Do konca marca bo mogoče podati predloge za ureditev območja Slavnikovih garaž v Semedeli

Koper, 13. februarja - Mestna občina Koper je pred dnevi objavila javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Slavnik. V njegovem okviru bodo javnost in nosilci urejanja prostora do vključno 27. marca imeli možnost podati svoje pobude in predloge na predlagano ureditev območja nekdanjih Slavnikovih garaž v Semedeli.