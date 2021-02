Šefčovič in Gove začrtala pot reševanju težav glede severnoirskega protokola

London, 12. februarja - Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič in pristojni minister britanske vlade Michael Gove sta na srečanju v četrtek začrtala pot reševanju nastalih težav v zvezi z izvajanjem t. i. severnoirskega protokola. Izrazila sta zavezanost ohranitvi miru in stabilnosti na Severnem Irskem in napovedala, da bosta usmerila vse moči v iskanje rešitev.