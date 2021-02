Cene nafte zdrsnile s 13-mesečnega vrha

Singapur, 12. februarja - Cene nafte so se v azijskem trgovanju znižale in zdrsnile s 13-mesečnega vrha. Mednarodna agencija za energijo (IEA) in ameriška vlada sta ta teden znižali napovedi povpraševanja po črnem zlatu zaradi pandemije covida-19 in omejitev javnega življenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.