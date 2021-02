Newyorške borze končale mešano, Nasdaq in S&P 500 rekordno

New York, 11. februarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili mešano, indeksa Nasdaq in S&P 500 pa sta ga zaključila rekordno. Razlog za uspeh je predvsem v visoki rasti tečaja delnic platforme za spletne zmenkarije Bumble po njenem borznem debiju, sveži podatki o visoki brezposelnosti pa so povečali možnosti za potrditev novega paketa koronske pomoči.