Raziskava: Potrošnja v imenu ljubezni v desetletju narasla za 180 odstotkov

Ljubljana, 14. februarja - Potrošnja v imenu ljubezni v dnevih pred valentinovim raste iz leta v leto in se je v zadnjem desetletju povečala za 180 odstotkov, kaže raziskava Mastercarda. "Vendar pa bo ljubezen letos največkrat bivala kar doma, saj pari načrtujejo ta dan preživeti in denar potrošiti drugače," so navedli glede spremenjenih navad potrošnje zaradi epidemije.