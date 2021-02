Večina pozitivnih na hitrih testih na Ajdovskem danes na testih PCR spet negativnih

Ajdovščina/Nova Gorica, 11. februarja - Sedemdnevni kazalniki glede števila okužb na Severnem Primorskem so še naprej vse ugodnejši, in to kljub zapletom glede zanesljivosti serije hitrih testov na Ajdovskem. Vseh 16 oseb, ki so bile na hitrih testih v sredo pozitivne, so danes testirali še s testom PCR. 12 od njih je bilo na ponovnem testiranju negativnih.