Za direktorico celjske bolnišnice znova izbrana Guček Zakoškova

Celje, 11. februarja - Svet zavoda celjske bolnišnice je na današnji seji s tajnim glasovanjem in z večino glasov za direktorico bolnišnice s štiriletnim mandatom znova izbral Margareto Guček Zakošek, ki je bila direktorica od februarja 2018 pa do oktobra lani. Funkcijo bo začela opravljati po prejetem soglasju vlade, so danes sporočili iz celjske bolnišnice.