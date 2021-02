Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 11. februarja - Vlada je na današnji seji sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, v skladu s katerim se bodo v ponedeljek lahko odprle vse trgovine. Z odlokom o izvajanju prevoza potnikov je dovolila smučanje s testom, starim največ teden dni, v avtošolah pa bo po novem odloku dovoljen do tri dni star test.