Prvi nadzornik Telekoma Slovenije bo Iztok Černoša

Ljubljana, 11. februarja - Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije so na današnji prvi redni seji po januarski skupščini družbe za predsednika nadzornega sveta izvolili Iztoka Černošo. Namestnika ostajata Barbara Kürner Čad kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.