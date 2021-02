Vlada izdala odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtonih skupnosti

Ljubljana, 11. februarja - Vlada je izdala odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021. Ta devetim občinam in madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci zagotavlja nekaj manj kot dva milijona evrov, so sporočili po seji vlade.