Piranski občinski svet potrdil rahlo bogatejši proračun za 2021

Piran, 11. februarja - Piranski občinski svet je na današnji seji v drugi obravnavi s 16 glasovi za in osmimi proti dokončno potrdil letošnji občinski proračun. V primerjavi z izvirnim proračunskim dokumentom so vključili večino predlogov svetnikov in skupni obseg proračuna rahlo povečali na 34,8 milijona evrov, je navedla vodja urada za finance Breda Klobas.