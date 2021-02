Kustečeva ob dnevu žensk in deklet v znanosti poudarila njihovo vlogo na tem področju

Ljubljana, 11. februarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti izpostavila pomembno vlogo žensk na področju raziskav in razvoja ter se zavzela za spodbudno in vključujoče ter etično raziskovalno okolje, ki bo dosledno upoštevalo načela enakosti spolov v znanosti.