V Kranju požar uničil objekt s trgovino, lokalom in vrtcem

Kranj, 11. februarja - Na Smledniški cesti v Kranju je danes ponoči zagorelo v poslovnem objektu, v sklopu katerega so vrtec, gostinski lokal in trgovina. Požar je uničil trgovino in lokal, vrtec pa so gasilci uspeli obvarovati. V gašenju je sodelovalo okoli 100 gasilcev, v celotni intervenciji pa okoli 150. V požaru ni bil nihče poškodovan.