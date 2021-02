Ljubljanska borza: Visok promet z delnicami Petrola

Ljubljana, 11. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 12,6 milijona evrov poslov. Več kot osem milijonov evrov ga je odpadlo na delnice Petrola, vrednost delnice se ni spremenila. Z delnicami Krke so opravili več kot 3,2 milijona evrov poslov, te delnice pa so se pocenile za 1,7 odstotka. Indeks SBI TOP je izgubil odstotek.