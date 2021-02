Opozicija za izredno sejo DZ o načrtu za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 11. februarja - Partnerji v opoziciji pripravljajo zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi razpravljali o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost. Zahteva bo vložena predvidoma v začetku naslednjega tedna, so danes sporočili iz SD, kjer so znova izpostavili nujnost široke javne razprave in razvojne slike z jasno začrtanimi investicijami in reformami.