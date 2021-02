Premogovnik Velenje z rekordnim dnevnim napredkom pri odkopavanju premoga

Velenje, 11. februarja - Premogovnik Velenje je v sredo dosegel nov rekordni napredek z enega odkopa v enem dnevu. Na odkopu G4/B, ki se nahaja v severnem krilu jame Preloge, so namreč dosegli 9,4 metra dnevnega napredka, kar je največji dnevni napredek v vsej zgodovini delovanja rudnika. Prejšnji največji napredek pa so dosegli februarja 2012 in je znašal 8,6 metra.