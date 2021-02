Izvršni odbor DeSUS od strankinih poslancev pričakuje podporo konstruktivni nezaupnici

Ljubljana, 11. februarja - Izvršni odbor DeSUS od strankinih poslancev pričakuje, da bodo spoštovali sklepe organov stranke, torej tudi podprli konstruktivno nezaupnico in kandidaturo svojega predsednika Karla Erjavca za predsednika vlade, sta po seji povedala Erjavec in predsednik sveta DeSUS Anton Urh. Na seji so sodelovali tudi predsedniki pokrajinskih organizacij DeSUS.