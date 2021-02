V sredo potrdili 1385 okužb z novim koronavirusom, umrlo 10 covidnih bolnikov

Ljubljana, 11. februarja - V sredo so v Sloveniji opravili 26.270 hitrih in PCR testov ter z njimi potrdili skupno 1385 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v primerjavi s torkom nekoliko zvišalo in znaša 837. V bolnišnicah so zdravili 828 covidnih bolnikov, 157 na intenzivni negi. Umrlo je 10 oseb s covidom-19.