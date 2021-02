Zveza združenj borcev opozarja na izkoriščanje obiska predsednika Pahorja pri bazoviški fojbi

Ljubljana, 11. februarja - Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije je danes opozorila, da so italijanski politiki in mediji ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus izpostavljali zločine Titovih komunistov, a pozabili na fašizem. Opozorila je tudi, da v Italiji že izkoriščajo lanski obisk predsednika Boruta Pahorja pri bazoviški fojbi.