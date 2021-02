V Svizu za kakovostnejše teste in prostovoljno cepljenje

Ljubljana, 11. februarja - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred odpiranjem šol in razširitvijo delovanja vrtcev vlado pozivajo k zagotovitvi varnejših in zanesljivejših testov, pa tudi k organizaciji testiranja šolnikov na delovnem mestu. Tako testiranje kot tudi cepljenje pa naj bosta zanje prostovoljna, so sporočili iz Sviza.