V sredinem poostrenem nadzoru tovornjakov na podravski avtocesti 27 kršitev

Maribor, 11. februarja - Mariborski policisti so med sredinim poostrenim nadzorom tovornih vozil in avtobusov, ki je dopoldne potekal v sklopu vseevropske akcije Truck&Bus, na podravski avtocesti pri nekdanji cestninski postaji Prepolje med 59 nadzori tovornjakov pri 17 voznikih ugotovili 27 kršitev. Nadzor so opravljali skupaj s predstavniki Darsa in Fursa.