Petrol širi mrežo električnih polnilnic in uvaja zaračunavanje

Ljubljana, 11. februarja - Petrol po sedmih letih brezplačnega polnjenja s ponedeljkom uvaja cenik za uporabo njihovih električnih polnilnic. Kot so sporočili, gre za pomemben korak pri nadaljnjem razvoju in širitvi električne polnilne infrastrukture v regiji. Petrol želi sicer do leta 2025 v Sloveniji in širši regiji postaviti več kot 1300 električnih polnilnic.