V Ljubljani največ mest namenjenih študentom tehnike, v Mariboru pa študentom poslovnih ved

Ljubljana, 11. februarja - V prihodnjem študijskem letu bo bodočim študentom voljo 18.520 vpisnih mest za prvi letnik. Na ljubljanski univerzi (UL) bo največ vpisnih mest na voljo na programih tehnike in gradbeništva. V Mariboru so največ mest namenili študentom poslovnih in upravnih ved ter prava, na primorski univerzi pa študentom izobraževalnih znanosti.