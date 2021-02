Na poslovanje Don Dona lani vplivala koronska kriza

Grosuplje, 11. februarja - Družba Don Don je poslovno leto 2020 zaključila s prihodki v višini 31 milijonov evrov. To je za 12 odstotkov manj kot predlani in prav tako za 12 odstotkov pod prvotnim poslovnim načrtom. Upad prihodkov je bila posledica vpliva koronske krize, ki se je najbolj poznala v prvi polovici lanskega leta, so za STA povedali v družbi.