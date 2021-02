Imetniki kartice Diners Club Unicef lani za Unicefove programe pomoči otrokom zbrali več kot 34.000 evrov

Ljubljana, 11. februarja - Imetniki dobrodelne plačilne kartice Diners Club Unicef so z nakupi lani prispevali več kot 34.000 evrov dobrodelnih donacij, s čimer so Unicefu omogočili pomoč 1046 podhranjenim otrokom, so sporočili iz Unicefa. Pandemija koronavirusa je namreč povečala stiske otrok, še posebej istih v državah v razvoju, ki jim pomagajo pri Unicefu.