Pahor z estonsko kolegico o sodelovanju in aktualnih izzivih

Ljubljana, 11. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes po video povezavi opravil daljši pogovor s predsednico Estonije Kersti Kaljulaid. Govorila sta o vrsti tem, od dvostranskih odnosov do aktualnih mednarodnih tem in tudi nedavni menjavi vlade v Estoniji, so sporočili iz urada predsednika.